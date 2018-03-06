Organ bağışı beklerken başkalarına umut oldu

Ordu’da, böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle organ bağışı bekleyen ve bugün vefat eden bir kişinin organları, başka hastalara umut olacak.

Ordu’da, yaklaşık 13 yıldır kronik böbrek yetmezliği hastası olan ve bir süredir böbrek nakli bekleyen evli ve 4 çocuk babası 45 yaşındaki Sinan Gürkan, baş ağrısı şikayeti ile Gölköy Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan tedavinin ardından Gürkan, daha kapsamlı tedavi için Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Gölköy Belediyesi’nde işçi olarak çalıştığı öğrenilen 45 yaşındaki Sinan Gürkan, burada tedavi gördüğü sırada kendi isteğiyle, kendisi gibi organ nakli bekleyen insanlara umut olmak için organlarını bağışladı. Tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Gürkan’ın organları, başka hastalara umut oldu.

BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTMİŞ

Organ nakli hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Devlet Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Dr. Samet Ersoy, hastanın, 4 gün önce kendi isteğiyle organlarını bağışladığını söyledi. Hastanın vefat etmesi sonucu ailenin de isteği üzerine organ naklinin gerçekleşeceğini belirten Dr. Ersoy, “Hasta, yaklaşık 13 yıldır kronik böbrek yetmezliği olan bir hastamız. Böbrek yetmezliği için kendisi de Ulusal Koordinasyon Merkezi’nin böbrek nakil sırasında bekleyen bir hastamız. Hastamız, kendi isteğiyle 4 gün önce bütün organlarını bağışladı” dedi.

Dr. Samet Ersoy, Sinan Gürkan’ın baş ağrısı şikayetiyle Gölköy Devlet Hastanesi’ne gittiğini, ardından sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan incelemelerde beyin kanaması geçirmesi sonucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda ettiğini belirtti. Sinan Gürkan’ın ağabeyi Murat Gürkan, kendisinin de bir süredir organ beklediğine dikkat çekerek, “Bursa’ya, İstanbul’a, Samsun’a, Antalya’ya müracaat etti. Antalya’ya son gitmesinde de kalp rahatsızlığı olduğunu öğrenince kalp ameliyatı oldu. Organ gidecek ailelere Allah sağlık sıhhat versin” dedi.

“KENDİSİ BÖBREK ARAMADAN ÖNCE ORGAN BAĞIŞINA KARŞIYDI”

Sinan Gürkan’ın kızı Musali Gürkan, babasının yaklaşık 3 buçuk yıldır böbrek aradığını hatırlatarak, babasının daha önceden organ nakline karşı çıktığını söyledi. Musali Gürkan, “Kendisi böbrek aramadan önce organ bağışına çok tepkiliydi, gerçekten hiç istemiyordu. Biz sürekli kendisiyle bu konuyla alakalı tartışıyorduk. Ama böbrek aramaya başladıktan sonra, bu durumun nasıl bir şey olduğunu anladı. O yüzden artık bizim de yapmamızı istiyordu, kesinlikle herhangi bir şey söylemiyordu” şeklinde konuştu.

“BİZİM DE BUGÜN HABERİMİZ OLDU”

Babalarının organ bağışı yaptığını son anda öğrendiklerini aktaran Musali Gürkan, “Kendisi sürekli ‘bağışlayacağım’ diyordu ama herhangi bir faaliyet göstermemişti. 2 gün önce annemle beraber diyalizden çıktıktan sonra organlarını bağışlamış. Bizim de bağış yaptığından bugün haberimiz oldu” ifadelerine yer verdi.

“BİZLERE ÖRNEK OLDU”

Babalarının, organ bağışı yaparak kendilerine çok güzel bir örnek olduğuna dikkat çeken Musali Gürkan, şöyle konuştu:

“Bizim umudumuz tükendi babam için. Son ana kadar bir umudumuz vardı hep içimizde. Artık onlar için bir umut var, onlar için bir hayat var. Umarım sağlıklarına kavuşurlar. Biz o ailelerle tanışmak da isteriz. Babamın akciğerleri kimde? Korneasıyla kim görüyor? Kime hayat oldu?”

“ORGANLARIN YAŞAYACAĞI KİŞİLER İLE TANIŞMAK İSTERİM”

Sinan Gürkan’ın küçük kızı Hatice Çağlayan ise, organları farklı bedende yaşatacak insanlar ile tanışmayı istediklerini belirterek, “Bizim de haberimiz yoktu ilk başta, biz de burada öğrendik. Hatta son ana kadar da haberimiz yoktu. Gerçekten ilk başta çok karşıydı, böbrek yetmezliği olmadan önce. Sonradan bizi de teşvik etmeye başladı. ‘siz de verin’ dedi. Tesadüf üstüne bir adam gelmiş. O şekilde bağış yapmış. Bizim elimizden bir şey gelmiyor şuanda ama başka böyle bekleyen herkese versinler diyorum. Bizim umudumuz tükendi ama onların umudu oldu babam. Ben de onlarla tanışmayı çok isterim. Kim görüyor? Kim nefes alıyor? Gerçekten tanışmak isterim. İnşallah mutlu olurlar, inşallah çok sevinir ve dua ederler. Tek temennimiz bu zaten” şeklinde konuştu.

Evli ve 4 çocuk babası Sinan Gürkan’ın böbrek yetmezliği hastalığı olduğu ve daha önce de by-pass tedavisi gördüğü için, böbrekleri ve kalbi kullanılamayacağı öğrenilirken, karaciğeri Antalya’ya, kornealarının Samsun’a ve akciğerinin de İstanbul’a gönderilerek başka hastalara umut olacağı bildirildi.

(Selim Kuşcu /İHA)