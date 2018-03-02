Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116859
ALTIN
162.433
DOLAR
3.8154
STERLİN
5.2602
EURO
4.7035
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Org. Akar’dan yaralı askerlere ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada yaralanan askerleri, Kırıkhan Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

02 Mart 2018 Cuma 15:11
Org. Akar’dan yaralı askerlere ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada yaralanan askerleri, Kırıkhan Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, dün akşam saatlerinde 8 asker Raco bölgesinde girdiği çatışmada şehit düşmüş, 13 kahraman asker de yaralanmıştı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte yaralanan askerleri Hatay’daki Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Akar, ziyaretin ardından vatandaşlara el sallayarak, askeri helikopterle bölgeden ayrıldı.

Orgeneral Akar’a vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

(Caner Sönmez- İsmet Biçen/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Isparta’da binler şehidini uğurladı
Isparta’da binler şehidini uğurladı
Şehidin babasını Bakanlar Soylu ve Gül teselli etti
Şehidin babasını Bakanlar Soylu ve Gül teselli etti
Şehit haberlerini verirken gözyaşlarını tutamadı
Şehit haberlerini verirken gözyaşlarını tutamadı
Köpeğin havlamasını bahane edip öldürmekle tehdit ettiler
Köpeğin havlamasını bahane edip öldürmekle tehdit ettiler
Afrin şehidi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı
Afrin şehidi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı
SoloTürk Antalya semalarında uçtu
SoloTürk Antalya semalarında uçtu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim