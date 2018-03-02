Org. Akar’dan yaralı askerlere ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada yaralanan askerleri, Kırıkhan Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, dün akşam saatlerinde 8 asker Raco bölgesinde girdiği çatışmada şehit düşmüş, 13 kahraman asker de yaralanmıştı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte yaralanan askerleri Hatay’daki Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Akar, ziyaretin ardından vatandaşlara el sallayarak, askeri helikopterle bölgeden ayrıldı.
Orgeneral Akar’a vatandaşların ilgisi yoğun oldu.(Caner Sönmez- İsmet Biçen/İHA)