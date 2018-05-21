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Operasyondaki askerlere hain saldırı: 2 şehit, 2 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde operasyon yapan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 22:49
Operasyondaki askerlere hain saldırı: 2 şehit, 2 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde operasyon yapan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, 21 Mayıs tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlara bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.

(Caner Ünver /İHA)
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