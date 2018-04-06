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"Önümüzdeki hafta sağlık hizmeti sunmaya başlıyoruz"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptığı incelmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Önümüzdeki haftadan itibaren sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz" dedi.

06 Nisan 2018 Cuma 12:41
"Önümüzdeki hafta sağlık hizmeti sunmaya başlıyoruz"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptığı incelmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Önümüzdeki haftadan itibaren sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastaneye gelerek incelemelerde bulunan Memişoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Planlama yapacağız önümüzdeki haftadan itibaren de sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Burada veya ek binada" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının aynı hastanede 2011 yılında da yangın çıktığını hatırlatması üzerine Memişoğlu, "Onunla ilgili savcılık soruşturma neticesinde ancak bilgili verebilir. Biz şuanda sağlığı nasıl daha aksatmadan devam edebiliriz ona bakıyoruz şuan" diye konuştu.

Vatandaşların ilaçlarını almakta sıkıntı yaşadığı şeklinde çıkan ifadelerle ilgili ise Memişoğlu, "Hastalarımızın hepsi çevre hastanelerde, sağlıkla ilgili hiç bir sıkıntıları yok. Bir sıkıntısı olduğu zaman vatandaşlarımız 184 hattından bilgi alabilirler. Merak etmesinler hastalarla ilgili takiplerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 300’ün üzerinde hastamız çeşitli hastanelerde hepsini takip ediyoruz. Sağlıkla ilgili bir sıkıntı olmadı ne can kaybı ne yaralanma olmadı" şeklinde konuştu.

Hastanenin gelecek haftadan itibaren tekrar hizmete açılmasının planladığını söyleyen Memişoğlu, "Planlama yapacağız önümüzdeki haftadan itibaren de sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Burada veya ek binada. Onu içerideki hasar tespitinden sonra planlayacağız" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu sözlerine şöyle devam etti: "İncelemeler bir iki gün sürer sanırım. Her türlü inceleme yapılacak. Buradaki toplum, halkı, çalışan gerçekten çok özveriliydi. Bu toplum o kadar özverili ki insanları kurtarmak için hastanenin içine girmeye çalışan insanları tutmaya çalıştık. Böyle bir toplumun ferdi olmaktan da ben gurur duyuyorum açıkçası."

(Caner Sönmez/İHA)
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