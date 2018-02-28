Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118773
ALTIN
161.275
DOLAR
3.8057
STERLİN
5.2886
EURO
4.6519
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Önce tescillendi, şimdi ise coğrafi işareti alınacak

Trabzon’da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde düzenlenen geniş kapsamlı bir toplantıyla Karadeniz Hamsisi’ne Coğrafi İşaret alınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 10:17
Önce tescillendi, şimdi ise coğrafi işareti alınacak

Trabzon’da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde düzenlenen geniş kapsamlı bir toplantıyla Karadeniz Hamsisi’ne Coğrafi İşaret alınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

TTSO’da düzenlenen toplantıya bölgedeki oda-borsa temsilcileri, bilim adamları, bakanlık temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Yaşar Genç’in Karadeniz Hamsisi ile ilgili sunumunun ardından, Metro Cash&Carry Türkiye Coğrafi İşaretler Proje Yöneticisi Dr. Enes Aslan, coğrafi işaretli ürünleri üretimi ve pazarlanması konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda konuşan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye’nin en büyük ihtiyaçlarından birinin tescilli ve coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılması olduğunu söyledi. Hacısalihoğlu “Coğrafi işaretli ürünler tüm dünyada yoğun olarak piyasada bulunmaya başlandı. Tüm dünyada 200 milyar dolarlık bir coğrafi işaretli ürünler pazarı mevcut. Sadece Avrupa Birliği ülkelerinde bu pazarın büyüklüğü 75 milyar euroya ulaşmış durumda. Dünyada 10 binin üzerinde, AB ülkelerinde ise yaklaşık 3 bin 400 coğrafi işaretli ürün var. Türkiye’de bu sayı 320. Başvuru aşamasındaki coğrafi işaretli ürün sayısı ise 406. Yapılan araştırmalar Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 potansiyel ürün olduğunu gösteriyor. Bu anlamda bütün bölgelerimizi taramak suretiyle TOBB’un da yıllardır yürüttüğü çalışmalar var. Coğrafi işaret almış ürünlerin ticari amaçla raflarda yer alması ve tüketicilere ulaşması da çok önemli" dedi.

Başkan Hacısalihoğlu, bölgede birçok ürünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığını vurgulayarak “Ne kadar coğrafi işaret alabileceğimiz ürün varsa bunların tescili çok önemli. Karadeniz hamsisinin de farklı tür olduğu konusunda Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü çalışmalar yapıyordu. Bu çalışmalar için enstitüye teşekkür ediyorum. Sonuçta geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de de yayınlandığı üzere Karadeniz Hamsisi tür olarak tescil edildi. Bu doğrultuda Karadeniz Hamsisi’ne coğrafi işaret almak için hemen harekete geçtik. Bu toplantı ve önümüzdeki günlerde yapılacak çalıştaylar sonucunda ortaya çıkacak görüşler doğrultusunda bir stratejik plan hazırlanacak ve Karadeniz Hamsisine coğrafi işaret alınması için başvuru yapılacak” diye konuştu.

Katılımcıların konuyla ilgili görüşlerini açıkladığı toplantıda Karadeniz Hamsisi ve bazı yan ürünleriyle ile ilgili coğrafi işaret alınması prosedürünün TTSO koordinasyonunda kurulacak kurul tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süryaniler de kendi resmi nikahlarını kıymak istiyor
Süryaniler de kendi resmi nikahlarını kıymak istiyor
Unutulan eşyalar yeni sahiplerini buldu
Unutulan eşyalar yeni sahiplerini buldu
Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
THY 2019’da 900 pilot alacak
THY 2019’da 900 pilot alacak
101 terörist daha !
101 terörist daha !
Sağanak yağmur trafiği felç etti
Sağanak yağmur trafiği felç etti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim