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Önce fırtına ardından sağanak yağış

Manisa’da etkili olan fırtına yerini sağanak yağışa bıraktı. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken kuvvetli sağanak sonrası caddeler adeta göle döndü.

28 Şubat 2018 Çarşamba 15:35

Manisa’da etkili olan fırtına yerini sağanak yağışa bıraktı. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken kuvvetli sağanak sonrası caddeler adeta göle döndü.

Manisa’da sabahın erken saatlerinde başlayan fırtına yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, sağanakla birlikte caddeler de adeta göle döndü. Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kentte hem araç hem de yaya trafiğinin azaldığı görüldü.

Fırtınada devrilen ağaçlar Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılırken, vatandaşlara mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Meteorolojiden yapılan açıklamada yağışın zaman zaman yoğunlaşacağına dikkat çekilirken, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de vatandaşları uyardı. Çerçi, olumsuz hava koşullarında sorun yaşayan vatandaşların 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayabileceğini belirtti.

(İHA)
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