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’Ömer Halisdemir’ davasında karar

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:23

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve çok sayıda izleyici katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların son sözleri alındı. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca’nın "Ömer Halisdemir’i öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıklara ayrıca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verirken, 13 sanığın cezasını müebbet hapse çevirdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

SANIĞIN "SİZİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM" SÖZÜ SALONU KARIŞTIRDI

Mahkeme kararının açıklanmasından sonra sanık Fatih Şahin, "Sizi Allah’a havale ediyorum" diye bağırdı. Darbecinin bu sözüne salonda bulunan şehit yakınları ve gaziler tepki gösterdi.

(Abdullah Sarica/İHA)
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