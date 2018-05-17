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Oğul veren arılar balkonu sardı

Sivas’ta havaların ısınmasıyla birlikte oğul veren arılar kovanlarından çıkıp bir evin balkonu sararken paniğe neden oldu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:23

Sivas’ta havaların ısınmasıyla birlikte oğul veren arılar kovanlarından çıkıp bir evin balkonu sararken paniğe neden oldu.

Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan apartmanın ikinci katında oğul veren yüzlerce evin balkonunu sardı. Çevredeki evlerin ve dükkanların içerisine giren arılar paniğe neden oldu. Cadde üzerinde esnaflık aynı zamanda arıcılık yapan Hasan Uğur Çakır kovanla birlikte ikinci kattaki balkonu saran arıların yanına çıktı. Arıcılık tekniklerini kullanan Çakır kraliçe arıyı kovana yerleştirdi. Kovana yerleştirilen arılar doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürüldü.

Esnaf Hasan Uğur Çakır, "Arılardan esnafların şikayeti vardı. Arılar evlere ve iş yerlerine giriyordu. Arıcılık da yaptığım için kovanı getirerek arıları aldık. Oğul vermiş bir arıydı. Elbise falan giymedim. Hazırlıksız yakalandım. Arıların kraliçesini aldım. Kovana koyarak arıları kovana çektim. Arıları kovanla beraber doğaya bırakacağız" dedi.

(İHA)
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