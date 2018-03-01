Öğrencilerin hazırladığı klibe askerlerden füzeli teşekkür

Denizli’de Nalan Kaynak Lisesi öğrencilerinin Afrin şehitleri için hazırladıkları klibe, harekattaki askerler füzenin üstüne yazdıkları yazıyla selam göndererek teşekkür etti.

Denizli’nin Nalan Kaynak Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Afrin şehitlerinin isimlerinin olduğu klip, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerin karargahına gönderildi. Klipte asker selamı ile şehitlerin isimlerini okuyarak ’benim’ diyen öğrenciler klibin sonunda ise ay yıldız kareografisi hazırladı.

Harekattaki askerler ise, hainlerin üzerine gönderilen bir füzeye "Kamil Kaymak hocam ve Nalan Kaynak öğrencilerine selam olsun. Sizler için gidecek hainlerin tepesine, Afrin Zeytindalı" yazarak öğrencilere teşekkür etti.

(Bayram Coşkun/İHA)