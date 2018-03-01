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Öğrencilerin gözü önünde 3’üncü kattan aşağı atladı

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla bir lisede düzenlenen tatbikatta itfaiye eri 3’üncü kattan atladı.

01 Mart 2018 Perşembe 15:19

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla bir lisede düzenlenen tatbikatta itfaiye eri 3’üncü kattan atladı.

Okulda verilen acil çağrının ardından itfaiye ekipleri kısa sürede okula ulaşırken, alevlere müdahale etme yöntemleri de uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen tatbikat nefes kesti. Yangına müdahale, duman zehirlenmeleri, araç merdivenleri ile yaralıların kurtarılması ve araç kazalarında meydana gelen sıkışmalarda yapılan müdahaleler canlandırıldı. Tatbikatın en heyecanlı yeri ise 3’üncü kattan şişme yastığa atlama anı oldu. Bir itfaiye erinin atlamasını öğrenciler canlı olarak izledi. Gerçek bir olayda yaşanabilecek tüm durumların canlandırılmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler itfaiye ekiplerini alkışladı. Düzenlenen tatbikata Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Rasim Keskin, Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ayrıca tatbikatın ardından itfaiye ekipleri açtıkları pankart ile Afrin’de görev yapan vatan evlatlarını unutmadıklarını ve yanlarında olduklarını gösterdiler.

(İHA)
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