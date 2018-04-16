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O ABD’li papaz hakim karşısında

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson, hakim karşısına çıkıyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:34
O ABD’li papaz hakim karşısında

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson, hakim karşısına çıkıyor.

Duruşmada tercüman eşliğinde savunma yapacak olan Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ’nün üst düzey yöneticileri ile bağlantısı olduğu vurgulandı. Aliağa’daki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsünde görülen dava için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmayı izlemek için Kuzey Karolina’dan Senatör Thom Tillis ve Ambassador at Large Religious Freedom’dan avukat Sam Brownback da cezaevi kampüsüne geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’li papazın iadesini istemiş, Erdoğan da Fetullah Gülen’e ithafen "Sizde de bir papaz var, siz onu verin biz de verelim" demişti.

SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUK SUÇLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz Mart ayında yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda; din adamı görüntüsü altında PKK ve FETÖ silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte, bu örgütler adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek suçlarını işlediğine ilişkin mahkumiyetine yeterli, kuvvetli deliller elde edilen ABD vatandaşı şüpheli Andrew Craig Brunson hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için iddianame düzenlenmiş, düzenlenen iddianame İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir" denilmişti.

(İHA)
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