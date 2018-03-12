Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
sağanak
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118424
ALTIN
164.616
DOLAR
3.8624
STERLİN
5.3843
EURO
4.7771
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Nur Subaşı son yolculuğuna uğurlandı

"Şirinler" isimli çizgi filmi seslendirmesiyle tanınan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı son yolculuğun uğurlandı.

12 Mart 2018 Pazartesi 18:18
Nur Subaşı son yolculuğuna uğurlandı

"Şirinler" isimli çizgi filmi seslendirmesiyle tanınan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı son yolculuğun uğurlandı.

"Şirinler" isimli çizgi filmi seslendirmesiyle tanınan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı için ikindi namazına müteakip Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 76 yaşında hayata gözlerini yuman Subaşı’nın cenaze törenine ailesi, yakınları, tiyatro ve sinemanın tanınan simaları katıldı. Subaşı, kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Karacaahmet Mezerlığı’na defnedildi.

Subaşı’nın tiyatro dünyası için Nasreddin Hoca olduğunu söyleyen Oyuncu Zafer Algöz, “Biz Nasreddin Hocamızı kaybettik. Bir bilgeyi kaybettik, yol gösteren. Her zaman hayat tecrübesi ile bizi yönlendiren kanaat önderimizdi. Hayatı boyunca kimseye kötülüğü dokunmadı. Hiç kimsenin ahını almadı. Hiç kimseye borcu olmadan aslanlar gibi hayat yaşadı. Dürüst, onuru herkes tarafından saygı ve sevgi gören muhteşem bir insan olarak içimizden koptu, gitti. Allah mekanını cennet etsin. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Nur Subaşı kimdir, kaç yaşındadır?

Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme santçısı Nur Subaşı 1942 yılında doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Önce Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 yılında kuruduğunda ilk tayın olanlardan biri oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok sinema filminde seslendirme yapmıştır.

Şirinler çizgi filmi ile hafızalara kazınmıştı

Subaşı’nın sesi, Şirinler adlı çizgi filmin girişindeki "İyi bir çocuk olursanız belki Şirinleri bile görebilirsiniz" seslendirmesiyle hafızalara kazınmıştı.

(Mustafa Biçer /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar’dan Katar’daki Türk firmalarının stantlarına ziyaret
Akar’dan Katar’daki Türk firmalarının stantlarına ziyaret
Teröristlerden sivillere engel
Teröristlerden sivillere engel
Cinderes bölgesinde 1 asker şehit, 1 asker yaralı”
Cinderes bölgesinde 1 asker şehit, 1 asker yaralı”
TSK: "Cinderes’te 1 asker şehit oldu"
TSK: "Cinderes’te 1 asker şehit oldu"
Ankara’da flaş otopark kararı
Ankara’da flaş otopark kararı
İletişim Platformu iki gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı
İletişim Platformu iki gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim