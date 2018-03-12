Nur Subaşı son yolculuğuna uğurlandı

"Şirinler" isimli çizgi filmi seslendirmesiyle tanınan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı son yolculuğun uğurlandı.

"Şirinler" isimli çizgi filmi seslendirmesiyle tanınan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı için ikindi namazına müteakip Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 76 yaşında hayata gözlerini yuman Subaşı’nın cenaze törenine ailesi, yakınları, tiyatro ve sinemanın tanınan simaları katıldı. Subaşı, kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Karacaahmet Mezerlığı’na defnedildi.

Subaşı’nın tiyatro dünyası için Nasreddin Hoca olduğunu söyleyen Oyuncu Zafer Algöz, “Biz Nasreddin Hocamızı kaybettik. Bir bilgeyi kaybettik, yol gösteren. Her zaman hayat tecrübesi ile bizi yönlendiren kanaat önderimizdi. Hayatı boyunca kimseye kötülüğü dokunmadı. Hiç kimsenin ahını almadı. Hiç kimseye borcu olmadan aslanlar gibi hayat yaşadı. Dürüst, onuru herkes tarafından saygı ve sevgi gören muhteşem bir insan olarak içimizden koptu, gitti. Allah mekanını cennet etsin. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Nur Subaşı kimdir, kaç yaşındadır?

Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme santçısı Nur Subaşı 1942 yılında doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Önce Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 yılında kuruduğunda ilk tayın olanlardan biri oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok sinema filminde seslendirme yapmıştır.

Şirinler çizgi filmi ile hafızalara kazınmıştı

Subaşı’nın sesi, Şirinler adlı çizgi filmin girişindeki "İyi bir çocuk olursanız belki Şirinleri bile görebilirsiniz" seslendirmesiyle hafızalara kazınmıştı.

(Mustafa Biçer /İHA)