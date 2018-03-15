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Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 5’e düşürüldü

TBMM Genel Kurulu’nda nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesine ilişkin önerge kabul edildi.

15 Mart 2018 Perşembe 21:25
Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 5’e düşürüldü

TBMM Genel Kurulu’nda nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesine ilişkin önerge kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülüyor. AK Parti, 4634 sayılı Şeker Kanunu 3. maddesinde yer alan nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesine ilişkin önerge verdi. AK Parti’nin önergesi ve 47. madde kabul edildi. Kanun Tasarısı’ndaki tüm maddeler bittikten sonra kanun tasarısının geneli oylanacak ve kabul edilirse kanunlaşacak. Cumhurbaşkanı’nın onaylanması ve Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)
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