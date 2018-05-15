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Nebahat Çehre’nin acı günü

Usta oyuncu Nebahat Çehre’nin annesi Fethiye Müzeyyen Nar, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

15 Mayıs 2018 Salı 18:25
Nebahat Çehre’nin acı günü

Usta oyuncu Nebahat Çehre’nin annesi Fethiye Müzeyyen Nar, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu Nebahat Çehre’nin annesi Fethiye Müzeyyen Nar, dün hayatını kaybetmişti. Fethiye Müzeyyen Nar için bugün ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene usta oyuncu Nebahat Çehre’nin yanı sıra, oyuncunun dostları ve yakınları katıldı. İkindi namazının ardından Fethiye Müzeyyen Nar için dua edilerek helallik alındı. Fethiye Müzeyyen Nar’ın cenazesi cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tören sırasında oyuncu Nebahat Çehre’nin üzgün görüldü.

(Mustafa Esen - Metin Başar /İHA)
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