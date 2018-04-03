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Müzelik su boruları

Ordu Büyükşehir Belediyesi, en son alt yapı çalışmalarının yaklaşık 40 yıl önce yapıldığı Altınordu ilçesindeki içme suyu depolarından ve hatlardan çıkarılan boruları sergiledi.

03 Nisan 2018 Salı 12:43
Müzelik su boruları

Ordu Büyükşehir Belediyesi, en son alt yapı çalışmalarının yaklaşık 40 yıl önce yapıldığı Altınordu ilçesindeki içme suyu depolarından ve hatlardan çıkarılan boruları sergiledi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 1930 yılından bu yana geçici eklemelerle günümüze kadar getirilen, ancak artan nüfus yoğunluğu nedeniyle iflas etme noktasına gelen içme suyu hatları, Ordu Büyükşehir Belediyesinin altyapı seferberliği ile sil baştan yenilendi. Yenileme sırasında yer altından çıkan eski su boruları ile onların yerine döşenen yeni su boruları belediye binasının giriş kapısında sergilenmeye başlandı. Paslanmış, çürümüş, korozyonlaşmış ve içi tıkalı içme suyu boru ve çeşitli malzemelerin hali görenleri şaşırttı. Bazı boruların tamamen çürüdüğü, pas ve tel kaplandığı, bazılarının da küften neredeyse yok olduğu görüldü. Belediye binasına giren vatandaşlar manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ALTYAPI TAMAMEN YENİLENDİ

Sergiyi gezen Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Enver Yılmaz, kentin büyükşehir olmadan önce paslanmış borulardan su içtiğine dikkat çekti. 2 yıl gibi bir sürede Altınordu ilçesindeki tüm içme suyu hatlarının yenilendiğini dile getiren Başkan Yılmaz, yaklaşık 100 km içme suyu hattı döşendiğini belirtti. Başkan Yılmaz, 1930’lu yıllarda 18 bin nüfusa göre planlanan şehrin alt yapısını tamamen yenilediklerini belirterek, “1930’lu yıllarda 18 bin nüfusa göre inşa edilen, geçici onarım ve eklemelerle günümüze kadar getirilen ancak artan nüfusa cevap veremeyen şehrimizin alt yapısını tamamen yeniledik. Nüfusun ve yapılaşmanın en yoğun olduğu Altınordu ilçemizde zor şartlar altında yapılan çalışmalarda toplam 100 km’ye yakın içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. Su depolarımızı yeniledik. 15-20 yıllık bir ekonomik ömürleri olmasına rağmen yaklaşık 40 yıldır değiştirilmemiş içme suyu borularının tamamını en yeni ve modern borularla değiştirdik. İnsanların sağlığının korunması ve çevre bizim birinci önceliğimiz” diye konuştu.

(Metin Akyürek/İHA)
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