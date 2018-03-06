Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116602
ALTIN
162.499
DOLAR
3.7975
STERLİN
5.2737
EURO
4.7153
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Murat Sökük Galatasaray antrenmanında

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde “Kitaplar yakılmak için değil, okumak içindir‘’ sözleri ile ses getiren Murat Sökük, Florya Metin Oktay tesislerinde Galatasaray Futbol Takımının misafiri olarak antrenmanı takip etti

06 Mart 2018 Salı 21:00
Murat Sökük Galatasaray antrenmanında

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde “Kitaplar yakılmak için değil, okumak içindir‘’ sözleri ile ses getiren Murat Sökük, Florya Metin Oktay tesislerinde Galatasaray Futbol Takımının misafiri olarak antrenmanı takip etti

Kastamonu Tosya’da, babasına yakılması için verilen kitapları satarak okul ihtiyaçlarını karşılayan Murat Sökük, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray Futbol Takımının misafiri oldu. “Kitaplar yakılmak için değil, okumak içindir” sözleriyle ses getiren Murat Sökük’e, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularımız tarafından imzalı bir forma hediye edildi.

(Sedat Ağacıkoğlu /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeker fabrikasının özelleştirilmesine protesto
Şeker fabrikasının özelleştirilmesine protesto
Cinderes havadan vuruluyor, karadan kuşatılıyor
Cinderes havadan vuruluyor, karadan kuşatılıyor
Muğla şehidini zeytin dallarıyla uğurladı
Muğla şehidini zeytin dallarıyla uğurladı
Arkeolog Dr. Darga son yolculuğuna uğurlandı
Arkeolog Dr. Darga son yolculuğuna uğurlandı
Şehit annesine hakaret eden şoför tahliye edildi
Şehit annesine hakaret eden şoför tahliye edildi
Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi
Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim