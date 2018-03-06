Murat Sökük Galatasaray antrenmanında

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde “Kitaplar yakılmak için değil, okumak içindir‘’ sözleri ile ses getiren Murat Sökük, Florya Metin Oktay tesislerinde Galatasaray Futbol Takımının misafiri olarak antrenmanı takip etti

Kastamonu Tosya’da, babasına yakılması için verilen kitapları satarak okul ihtiyaçlarını karşılayan Murat Sökük, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray Futbol Takımının misafiri oldu. “Kitaplar yakılmak için değil, okumak içindir” sözleriyle ses getiren Murat Sökük’e, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularımız tarafından imzalı bir forma hediye edildi.

(Sedat Ağacıkoğlu /İHA)