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Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Hatay’da bir araya gelen motosiklet tutkunları, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla “Bayrağını Kap Gel, Vatan Sana Canım Feda” adı altında konvoy düzenledi.

11 Mart 2018 Pazar 19:25
Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Hatay’da bir araya gelen motosiklet tutkunları, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla “Bayrağını Kap Gel, Vatan Sana Canım Feda” adı altında konvoy düzenledi.

Afrin’de terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin desteği sürüyor. Hatay ve çevre illerden gelen motosiklet tutkunları, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla “Bayrağını Kap Gel, Vatan Sana Canım Feda” adı altında konvoy düzenledi. İskenderun’dan start alan konvoyun bitiş noktası Hassa ilçesi oldu. Motosikletlerine bağladıkları Türk bayraklarıyla yola çıkan yüzlerce kişi, Afrin’deki Mehmetçiğe destek verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Yusuf Güler, “Mersin’den gelen 30 motosikletle Reyhanlı’ya katıldık. Diğer grup başkanı arkadaşlarla birlikte kararlaştırdığımız Mehmetçiğe ve Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı olarak İslahiye’de bulunan özel harekat taburlarımızı ziyarete gideceğiz. Burada tüm ihtiyaçları devlet tarafından verilmiş olsa da yanımızda getirmiş olduğumuz ufak tefek hediyeleri kendilerine ikram edeceğiz. Adana’dan, Osmaniye’den, Gaziantep’ten, Reyhanlı’dan, Hatay, İskenderun ve ilçelerden bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah bütün Mehmetçiğimizi korusun” dedi.

(Caner Sönmez - Yakup Söylemez/İHA)
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