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Milletvekili Talep Araştırması sonuçları açıklandı

Argetus Araştırma Şirketi’nin yaptığı ‘Milletvekili Talebi Araştırması’nın sonuçları paylaşıldı. Ankette “kadınlar Mecliste çok olmalı, genç ve engelli kotası uygulanmalı” gibi başlıklar öne çıktı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:41
Milletvekili Talep Araştırması sonuçları açıklandı

Argetus Araştırma Şirketi’nin yaptığı ‘Milletvekili Talebi Araştırması’nın sonuçları paylaşıldı. Ankette “kadınlar Mecliste çok olmalı, genç ve engelli kotası uygulanmalı” gibi başlıklar öne çıktı.

Argetus Araştırma Şirketi’nin yaptığı ‘Milletvekili Talebi Araştırması’ sonuçları açıklandı. Söz konusu araştırma 28-31 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş üstü bin 280 kişiyle, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirildi. Araştırmada, kimler milletvekili olmalı, partilerin aday listeleri hazırlanırken nelere dikkat edilmeli, Meclisteki temsiliyet yapısı nasıl şekillenmeli, gibi sorularının yanıtları arandı.

MECLİS’TE, KADINLAR DAHA ÇOK TEMSİL EDİLMELİ

Argetus’un bin 280 kişiyle yaptığı araştırmada, “Milletvekili seçimlerinde kadın-erkek temsiliyeti konusundaki yaklaşımınızı belirtir misiniz?” sorusuna seçmenlerin verdikleri yanıtlar, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle çıktı:

‘Kadınlar TBMM’de eşit oranda temsil edilmeli’ tercihi yüzde 46, ‘Kadınlar Meclisin 3’te bir oranında temsil edilmeli’ tercihi yüzde 27, ‘Kadınlar en az 10’da bir oranında temsil edilmeli’ tercihi yüzde 18, ‘Kadınlar TBMM’de hiç olmamalı’ tercihi yüzde 9 oranında çıktı.

Aynı kişilere, ‘Partiler, milletvekilliği aday listelerinde kadın kotası uygulamalı mı?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 71 oranında ‘Evet, kota uygulanmalı’ dediği görüldü. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra, ‘Hayır, kota uygulanmamalı’ tercihine yönelik kanaatler ise yüzde 29’da kaldı.

GENÇLERE FIRSAT VERİLMELİ

Araştırmada ‘Partilerin, 18-25 yaş aralığındaki gençlerin milletvekili seçilmelerine olanak tanıması konusundaki yaklaşımınızı belirtir misiniz?’ sorusuna, kararsızlar dağıtıldıktan sonra, araştırmaya katılanların yüzde 36’sı ‘Gençlerin milletvekili seçilmelerini destekliyorum’ derken katılımcıların yüzde 48’i partilerin ‘Gençlerin 10’da bir oranında seçilmelerini destekliyorum’ yanıtı verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 16’sı ise ‘Gençlerin milletvekili seçilmelerini doğru bulmuyor ve desteklemiyorum’ görüşünü belirtti.

ENGELLİ KOTASI GETİRİLMELİ

Araştırmaya katılanlara, ‘TÜİK’in verilerine göre ülkemizde yaşayanların yüzde 7’si engellilerden oluşuyor. Partilerin, engellilerin milletvekili seçilmelerine olanak tanıması konusundaki yaklaşımınızı belirtir misiniz?’ sorusuna katılımcıların verdikleri yanıtlar, kararsızlar dağıtıldıktan sonra, ‘Engelliler en az 10’da bir oranında temsil edilmelidir’ tercihi yüzde 37, ‘Engellilerin Mecliste temsil edilmesi için yüzde 5 oranında kota uygulanmalıdır’ tercihi yüzde 55, ‘Hiç temsil edilmemelidir’ tercihi yüzde 8, oranında çıktı.

ROMANLAR, HER PARTİDEN ADAY GÖSTERİLMELİ

Meclisteki temsiliyet yapısı nasıl şekillenmeli, problemi kapsamında yöneltilen ‘Türkiye’nin her bölgesinde yaşayan Romanların seçilmeleri konusundaki yaklaşımınızı belirtir misiniz?’ sorusuna katılımcıların verdikleri yanıtlar, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle oluştu:

‘Her parti aday göstermese de isteyen partiler Romanlar için kota uygulamalı’ tercihi yüzde 29, ‘Her parti aday göstermeli ve Romanlar Mecliste temsil edilmelidir’ tercihi yüzde 65, ‘Böyle bir temsiliyet zorunlu değil’ tercihi yüzde 6, oranında çıktı.

DAHA ÇOK ÜNİVERSİTE MEZUNU OLANLAR MİLLETVEKİLİ SEÇİLSİN

Kimler milletvekili olmalı, şeklinde yöneltilen ‘Meclise seçilecek milletvekillerinin eğitim düzeyi konusundaki yaklaşımınızı belirtir misiniz?’ sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra, araştırmaya katılanların; yüzde 63’ü ‘En az 4 yıllık fakülte mezunu olanların milletvekili seçilmelerini istiyorum’ dedi. Katılımcıların yüzde 29’u ‘En az lise mezunu olanların milletvekili seçilmelerini istiyorum’ yanıtı verirken yüzde 8’lik kısım ise ‘Milletvekili seçilecek kişilerin yüksek lisans veya doktora bitirmiş olmalarını istiyorum’ görüşünü belirtti.
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