Meteoroloji saat verdi: Vatandaşlara fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (Çarşamba günü) 04.00-22.00 saatleri arasında Ankara genelinde kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 28.02.2018 Çarşamba günü 04.00-22.00 saatleri arasında ilimiz genelinde güney ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına beklendiği bildirilmektedir. Bu çerçevede kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı ‘ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler’ vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)