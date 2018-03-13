MESAM’ın yeni başkanı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilen üyelerin arasında bulunan Coşkun Sabah MESAM’ın yeni başkanı oldu.

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulunun işten el çektirilerek, yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Tuhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah atanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişinin arasından Coşkun Sabah, diğer yönetim kurulu üyelerinin de destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi. Görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl’ün yerine ise Vedat Çetinkaya’nın getirildiği öğrenildi.

(İHA)