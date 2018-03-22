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MESAM'ın yeni başkanı Coşkun Sabah oldu

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğine (MESAM) kayyum olarak atanan ve daha sonra gerçekleşen ilk toplantıda başkanlık görevine getirilen sanatçı Coşkun Sabah, başkan olduktan sonra ilk konserini Gaziosmanpaşa’da düzenledi.

22 Mart 2018 Perşembe 10:06
MESAM'ın yeni başkanı Coşkun Sabah oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türk sanat müziğinin güçlü isimlerinden Coşkun Sabah’ı Gaziosmanpaşalılarla buluşturdu. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, en sevilen eserlerini Gaziosmanpaşalılar için seslendirirken, konsere katılan vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek müziğin ritmine göre dans etti. Sevilen şarkılarını Gaziosmanpaşalılarla birlikte seslendiren Sabah, vatandaşlara adeta Türk Sanat Müziği şöleni yaşattı. Konsere Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

“KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN GELEN BİR ŞEREF”

Konser öncesi kısa bir açıklama yapan Coşkun Sabah, MESAM’a kayyum olarak atanıp ardından başkan seçildikten sonra sosyal medyadaki hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. MESAM başkanlığının Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen bir şeref olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, “Bu bir devlet olayı, Kültür Bakanlığından gelen bir şeref. Tabi Türkiye özellikle sosyal medya bugünleri kolluyor. ‘Vurun Abalıya’ yaptılar. Bir telefon geliyor, Kültür Bakanlığından aradık diyorlar. ‘Sizi geçici yönetim olarak atadık, MESAM’da olan bazı karışıklıklar sonucunda sizi düşündük’ diyorlar. Buna Coşkun Sabah ne diyecek? Hayır ben kabul edemem mi diyecek. Var mı böyle bir şey sen nasıl vatandaşsın. Ben olmasam başkası olacak. Hiçbirisi olmadı bu sefer bakanlık müzik sektöründen olmayan, Üniversiteden 3-4 tane hocayı getirecek. Sektörü işletme, tarih, ekonomi olanı getirecek” dedi.

“DEVLET SENDEN BİR ŞEY RİCA ETMİŞ, SEN BUNU ALACAKSIN GERİ ÇEVİREMEZSİN”

Sosyal medyadan yapılan eleştirilere cevap veren Sabah, “Sosyal medyada herkes kalemşör. Herkes karşısındakini bilmiyor mu, ilkokul mezunu musun, hiç mi okul okumamışsın, kültür seviyesi ne bilmiyor. Koca koca insanlara hakaretler yağdırıyorlar. İlim, bilim, iş adamlarına, futbolculara saygın kişilere hakaretler yağdırıyor. Onun bu saldırılar olacaktır. Uzun lafın kısası, devlet sizden rica etmiş, sizin bestecilik, sanatçılık kimliğinden dolayı bir şey vermiş, sen bunu alacaksın geri çeviremezsin” diye konuştu.

Konser sonunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından sanatçı Coşkun Sabah’a plaket takdim edildi.

Son Güncelleme: 22.03.2018 10:13
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