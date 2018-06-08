Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in hayatını kaybetmesinin ardından yakınları hastaneye koştu. Demirören’in kızı Meltem Demirören, "Nurlar içinde yatsın" derken, gelini Revna Demirören ve torunu Yelda Demirören hastanede gözyaşı döktü.

İş adamı Erdoğan Demirören’in hayatını kaybetmesinin ardından yakınları hastaneye akın etti. Erdoğan Demirören’in kızı Meltem Demirören, "Erdoğan Beyi kaybettik. Cümlemizin, iş dünyasının hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın" dedi. Erdoğan Demirören’in oğlu TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören de hastaneden gözyaşları içerisinde çıkarak aracına bindi. Öte yandan, Erdoğan Demirören’in torunu Yelda Demirören de yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Hastaneye taziyeye gelen Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da, "Hepimizin başı sağolsun" dedi.

(Emrah Kuş - Murat Horoz/İHA)