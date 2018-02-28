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Mehmetçik Kars’ta eksi 15 derece soğukta nöbette

Mehmetçik, Kars-Ermenistan sınırında eksi 15 derece soğukta nöbet tutuyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 09:36
Mehmetçik Kars’ta eksi 15 derece soğukta nöbette

Mehmetçik, Kars-Ermenistan sınırında eksi 15 derece soğukta nöbet tutuyor.

Türkiye’nin Ermenistan sınırında yer alan Şehit Er Mustafa Koçak Hudut Karakolunda sıfırın altında 15 derecede soğukta vatan bekleyen Mehmetçik, şartlar ne olursa olsun 24 saat boyunca görev yerlerinden ayrılmıyor. “Hudut Kartalları”, soğuğa aldırış etmeden sınır bölgesini tarıyor. Haber merkezinde Türkiye-Ermenistan sınırına yerleştirilen termal kameralarla sınırı tarayan “Hudut Kartalları” sınır ihlalleri yapanlara da anında müdahale ediyor.

25. Hudut Tugayı 4. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Karakolunda görevli Mehmetçikler, her gün sırayla yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda devriye görevi yürütüyor. Bir kısım asker devriye görevini yerine getirirken, kule nöbetçileri ise elleri tetikte sınırı gözetiyor. Adeta sınırdan kuş uçurtmayan Mehmetçik, dosta güven düşmana gözdağı veriyor.

"KIZIYLA TELEFON İLE GÖRÜŞTÜ"

Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Karakolunda görevli asker, devriye sonrasında telefonda 1,5 yaşındaki kızıyla görüştü. Asker, uzun uğraşlar sonrasında küçük kızının sesini telefonda duymayı başardı. Eşine kendisini merak etmemelerini söyleyen asker, durumunun çok iyi olduğunu ve 45 gün sonra yanlarında olacağını ifade ederek telefon görüşmesini sonlandırdı.

"SINIR HATTI KAMERALARLA 24 SAAT İZLENİYOR"

Türkiye-Ermenistan arası Kars sınır hattı, kameralarla 24 saat görevli askerler tarafından izlenirken, sınır ihlaline anında müdahale ediliyor. Görevli askerin bir vatandaşı yasak bölgede tespit etmesi üzerine hemen bölgeye zırhı araçla asker sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden asker, anında müdahale ederek sınır ihlalinde bulunan köylüyü bölgeden uzaklaştırdı. Askerlerin intikali haber merkezinden karakol komutanı tarafından dakika dakika takip edildi.

ARAZİ TARAMASI YAPTILAR

Türkiye ve Ermenistan’ı ayıran Arpaçay Nehrinin Ermenistan’a sınır noktasına intikal eden emniyet ve gözetleme timleri, yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda arazi taraması yaptı. Gözetleme timi güvenlik önlemi alırken, emniyet timi ise sarp kayalık alanda tek sıra halinde yürüyerek arazi taraması yaptı. Bölgeyi didik didik kontrol eden timler, daha sonra görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak karakola döndü. Sınırda kuş uçurtmayan Mehmetçik, başarılı bir görevi de tamamlamış oldu.

(Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç/İHA)
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