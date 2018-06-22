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MEB’den öğrencilere sevindirici haber

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim son sınıf öğrencilerinden derslerden başarılı olmasına rağmen devamsızlıktan kalan öğrencilerin başarılı sayılacağını açıkladı.

22 Haziran 2018 Cuma 20:29
MEB’den öğrencilere sevindirici haber

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim son sınıf öğrencilerinden derslerden başarılı olmasına rağmen devamsızlıktan kalan öğrencilerin başarılı sayılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)
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