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Mayıs ayında kayak keyfi

Muş’taki kayakseverler, Mayıs ayında 3 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı’nda kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:24
Mayıs ayında kayak keyfi

Muş’taki kayakseverler, Mayıs ayında 3 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı’nda kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde insanlar denize girerken, Muşlular ise Kurtik Dağı’nda kaymanın tadını çıkarıyor. Bu mevsimde Türkiye’nin hiçbir bölgesinde kayak yapılacak kar olmadığını belirten kayakseverler, Kurtik Dağı’na bir kayak tesisinin kurulmasını istedi.

“BURADA HALA BİR METRENİN ÜZERİNDE KAR VAR”

Kayak Antrenörü Fırat Çelik, Kurtik Dağı’na eylül ayı sonunda kar düştüğünü ve haziran ayında kalktığını hatırlatarak, Kurtik Dağı’na mutlaka kayak tesisi yapılması gerektiğini belirtti. Çelik, “Yaklaşık 8 ay karın kalkmadığı Kurtik Dağı’nda 1,5 kilometre uzunluğunda doğal pist bulunmakta. Çevremizdeki kayak tesislerinde kar aylar öncesinden kalkarken, burada hala bir metrenin üzerinde kar var. Bu dağ mutlaka kış turizmine kazandırılmalıdır" dedi.

“BURAYA MUTLAKA KAYAK TESİSİ YAPILARAK TURİZME KAZANDIRILMALIDIR”

Türkiye’deki kayak merkezlerinde şu an kayak yapılmadığını söyleyen Türkiye Kayak Federasyonu Hakemi Murat Tektaş ise “Türkiye’deki kayak merkezlerinde şu an kayak yapılamıyor. Ancak Kurtik Dağı bu imkanı bize sağlıyor. Arkadaşlarla toplanıp buraya geldik. Kayaklarımızı sırtımıza alıp zirveye kadar yürüdük. Daha sonra kayarak aşağı indik. Çok güzel bir duygu, buraya mutlaka kayak tesisi yapılarak turizme kazandırılmalıdır” diye konuştu.

(Muhammed Sami Maral/İHA)
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