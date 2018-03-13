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Mayına dayanıklı kirpiler Afrin’e sevk ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında mayına dayanıklı kirpiler Afrin’e gönderilmeye devam ediyor.

13 Mart 2018 Salı 18:06
Mayına dayanıklı kirpiler Afrin’e sevk ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında mayına dayanıklı kirpiler Afrin’e gönderilmeye devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 53’inci gününde Türk Silahlı kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının Afrin kent merkezine yönelik yürüttüğü operasyonlar sürüyor.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpi tipi araçlar Suriye’nin Afrin kentine sevk edildi. Afrin’e doğru yola çıkan JÖH ve PÖH timlerinin kent merkezinde yürütülen meskun mahal operasyonlarında yer alacağı öğrenildi.

(Caner Sönmez – İsmet Biçen – Halil Koyun /İHA)
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