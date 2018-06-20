Manisa’daki sel felaketi kamerada

Manisa’nın Salihli ilçesi Poyraz Mahallesi Karapınar mevkiinde küçükbaş hayvanların telef olmasına ve evlerin yıkılmasına neden olan selin saniye saniye görüntüsü ortaya çıktı.

Manisa’nın Salihli’ye bağlı Poyraz Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel felaketinde bazı evlerin duvarları yıkılmış, bir traktör ve bir motosiklet ise sele kapılmıştı. Selde ayrıca 6 küçükbaş hayvan da sele kapılarak telef olmuştu.

Yaşanan sel felaketi mahallede yaşayan bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde Karapınar mevkiinden geçen deredeki selin şiddeti ve evlerin duvarlarının yıkılması yer alıyor.

(Behzat Akcan/İHA)