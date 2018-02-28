Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119070
ALTIN
161.226
DOLAR
3.8026
STERLİN
5.2472
EURO
4.6450
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Manisa-İzmir yolu göle döndü

Manisa’da bu sabah erken saatlerinden itibaren başlayan fırtına ile birlikte sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Manisa-İzmir yolu üzerindeki geniş su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 15:30
Manisa-İzmir yolu göle döndü

Manisa’da bu sabah erken saatlerinden itibaren başlayan fırtına ile birlikte sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Manisa-İzmir yolu üzerindeki geniş su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ege Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağış Manisa’da da etkili oldu. Fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış ile birlikte kentin cadde ve sokaklarında bazı rögarlar tıkandı. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, su birikintileri sebebiyle de caddelerde uzun araç kuyrukları yaşandı. Manisa-İzmir yolu da sağanak yağmurdan nasibini aldı. Manisa-İzmir yolunun Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı mevkii ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi giriş kapısı önünde geniş su birikintileri oluştu. Tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar kaldırımlara kadar taşan suda ıslanmamak için adeta bir cambaz gibi bahçe duvarlarının üzerinden yürüdü. Yolu kullanan sürücüler ise aniden karşılarına çıkan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar su alması sebebiyle yolda kaldı. Öte yandan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de il genelinde tıkanan rögarların açılması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

(Önder Aydın/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü oyuncular Fatma Avlar’ın sırasına karanfil bıraktı
Ünlü oyuncular Fatma Avlar’ın sırasına karanfil bıraktı
JÖH’ler Afrin’e hareket etti
JÖH’ler Afrin’e hareket etti
Önce fırtına ardından sağanak yağış
Önce fırtına ardından sağanak yağış
Evini su bastı, poşet giyerek suya girdi
Evini su bastı, poşet giyerek suya girdi
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim