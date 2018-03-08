Mahir Ünal, Nurettin Yıldız hakkında açılan soruşturma ile ilgili konuştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nurettin Yıldız hakkında açtığı soruşturma ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, ”Hiç kimsenin aklında AK Parti iktidarları döneminde 28 Şubat benzeri uygulamalar oluyor tarzında bazı mülahazalarda bulunmasını asla kabul etmeyiz. Darbelerle, 28 Şubat’larla, temel insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı günlerle mücadele ederek Türkiye bugünlere geldi. Biz dinimizi fetvalar üzerinden öğrenmiyoruz, kaynaklar üzerinden öğreniyoruz. O yüzden bu mesele üzerinden hiç kimse bir 28 şubat reklamı yapmaya kalkışmasın” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Üsküdar’da 3’üncüsü düzenlenen Türkiye Arapça Kitap ve Kültür fuarına katıldı. Fuar sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ünal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nurettin Yıldız hakkında açtığı soruşturma ile ilgili konuşarak, "Biz dinimizi fetvalar üzerinden öğrenmiyoruz. Biz dinimizi kaynaklar üzerinden öğreniyoruz” dedi.

"HİÇ KİMSE BİR 28 ŞUBAT REKLAMI YAPMAYA KALKIŞMASIN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, ”Son dönemde özellikle bazı açıklamalar, bazı beyanlar, bazı görüntüler kamuoyu nezdinde bir rahatsızlık oluşturdu. Bunun 28 Şubat’la yada 28 Şubat’ın demokratik olmayan baskıcı devlet aklıyla bir ilgili söz konusu değil. Burada biz devletin hassasiyetlerinden ziyade bugün neyi konuşuyoruz? Kamuoyunun hassasiyetlerini konuşuyoruz. Dolayısıyla savcının bu konuda mülahazası ile ilgili açıkçası bir bilgim yok. Hiç kimsenin aklında AK Parti iktidarları döneminde 28 Şubat benzeri uygulamalar oluyor tarzında bazı mülahazalarda bulunmasını asla kabul etmeyiz. Çünkü biz darbelerle, 28 Şubat’larla, temel insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı günlerle mücadele ederek Türkiye bugünlere geldi. Bu başka bir şey ama dediğim gibi kamuoyu nezdinde insanların dini hassasiyetlerini, insanların dini inançlarını, insanların dinle ilgili kabullerinde rahatsızlık oluşturacak kız çocuklarımıza, kadınlarımıza yada günlük yaşama dair açıklamalara diyanet işleri bu konuda harekete geçti ve bu konuda bir çalışma yürütüyor. Asıl amacımız toplumun din konusunda temel kaynaklardan, kurandan, sünnetten, Hz. Peygamberin hayatından doğru bir şekilde dinini öğrenmesidir esas olan. Biz dinimizi fetvalar üzerinden öğrenmiyoruz. Biz dinimizi kaynaklar üzerinden öğreniyoruz. O yüzden bu mesele üzerinden hiç kimse bir 28 şubat reklamı yapmaya kalkışmasın” şeklinde konuştu.

(İHA)