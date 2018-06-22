Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
190.754
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1973
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Leyla’yı arama çalışmaları sürüyor

Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla otluk arazide arandı.

22 Haziran 2018 Cuma 09:04

Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla otluk arazide arandı.

Ağrı’da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir’in bulunması amacıyla 8. günde jandarma ve AFAD köyün yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulunan otluk arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı. Arama çalışmaları İHA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekipler, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla’yı bulmaya çalışıyorlar.

"İHBARLAR TEK NOKTADA TOPLANACAK"

Küçük Leyla’nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.

(Ahmet Akbuğa - Abdullah Söylemez - Sefa Tetik/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana sağanak yağışa teslim oldu
Adana sağanak yağışa teslim oldu
Rusya’da sürücüsüz elektrikli otobüs ’Shuttle’ tanıtıldı
Rusya’da sürücüsüz elektrikli otobüs ’Shuttle’ tanıtıldı
ABD’nin Bağımsızlık Günü Adana’da kutlandı
ABD’nin Bağımsızlık Günü Adana’da kutlandı
Üçüncü havalimanına ilk iniş
Üçüncü havalimanına ilk iniş
Abdülmetin Balkanlıoğlu’nu binler uğurladı
Abdülmetin Balkanlıoğlu’nu binler uğurladı
Hatay şehidini uğurladı
Hatay şehidini uğurladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim