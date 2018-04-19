Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında son durum

İstanbul’un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu havadan görüntülendi. Mahmutbey’de inşaatın bitmemesi nedeniyle şehir içine bağlanan KMO’nun bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşuyor.

İki kıtayı birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün devamı Kuzey Marmara Otoyolu’nun devam eden inşaat çalışmalarında son durum havadan görüntülendi. İki kıtayı üçüncü kez Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birbirine bağlayan dev projede diğer kısımlar bitmediği için Mahmutbey’de kilometrelerce trafik oluşuyor. Akşam iş çıkışında ise trafiğin durma noktasına geldiği Mahmutbey’deki trafik çilesinin, KMO’nun diğer kısımlarının yapılması ile çözüme kavuşması bekleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun üçüncü havalimanı bağlantısı yakınından geçen kısmı biterken, havalimanının açılması ile bu yolların kullanılması bekleniyor. Üçüncü havalimanından Kınalı’ya kadar olan yolların inşaat çalışmaları devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde, İhsaniye viyadüğünün yapım çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Çatalca’da ise yolların geçeceği güzergah havadan çekilen görüntülerde belli oluyor. Öte yandan, yolun henüz tamamlanmaması nedeniyle sürücülerin Mahmutbey’de trafikte beklediği görülüyor. İstanbullular ise inşaatın bir an önce biterek yaşadıkları trafik çilesinin çözüme kavuşacağı günü bekliyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)