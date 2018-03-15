Kuzey Irak’a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 hedefin imha edildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği bildirildi. Bu kapsamda Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün hava harekatı düzenlendiği; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiği aktarıldı. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü ifade edildi.

(İHA)