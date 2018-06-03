Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki PKK’lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay (26) memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen askeri törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik in de katılımı ile ilçeye bağlı Yukarı Keçili Mahallesi’nde şehidin cenazesi ilk olarak baba evine getirilerek burada şehidin komşuları ve ailesinden helallik alındı. Burada şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldular. Şehidin annesi Sultan ve babası Kemal Uluçay güçlükle ayakta durabildiler.

Şehidin cenazesi daha sonra namazı kılınmak üzere Yukarı Keçili İlkokulu bahçesindeki tören alanına getirildi. Burada şehidin cenaze namazını Adana İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı. Cenaze namazı sonrası konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik, “Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve Hükümetimiz adına başsağlığı diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın taziyelerini sizlere iletiyorum. Dün bu çocukların resimlerini gördük. Yer sofrasında iftar açıyorlardı. Aynı zamanda kahraman Mehmetçiğin Suriye’deki kurduğu fırınlarda oradaki mazlum insanlara bu Ramazan günü ekmek bulamayanlara ekmek dağıtıyorlardı. Kahraman Mehmetçik, bu şehidimiz bu evlatlarımız oralara gittiği zaman oralardan terörü temizlemek için oralardan ülkemize karşı, milletimize karşı, vatanımıza terör tehdidini bertaraf etmek için mücadele veriyorlar. Eğer onlar bu kahramanca mücadeleyi vermeseler biz bu topraklarda bu Ramazan ayında ne oruçlar tutabilir, ne iftarlar açabilir, ne sahurlar yapabiliriz. Onların bu kahramanlığı sayesindedir ki bu sahurlar milletimize helal olmaktadır. Bu kahramanların her bir şehidimizin şehadete yürümesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Devleti’ne ve milletimize bu toprakların tapusunun ait olduğu için yeni bir imzadır. Burasının tapusu milletimize aittir hiçbir yabancı unsura zerre kadar çakıl taşı olmadığını bilmelerini isteriz. Şehidimizin mesajını aldık. Onun aziz hatırası bayrağımızı omuzlarımızın üzerinde taşıyoruz. Şehidimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Şehidimizi yetiştiren bu köye anne babasına ve bu köye şükranlarımızı sunuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Onlar bu ülkenin insanlarını canlarını feda edecek kadar aziz gördüler. O zaman bize düşen şehitlerimizin peşinden yürümektir. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmaktır.” dedi.

Bakan Çelik’in konuşmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi omuzlarda son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk ile siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.

(Emre Bozdemir/İHA)