Kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldular

Trabzon’da kuyuya düşen yavru kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlahiyat Fakültesi bahçesinde bulunan kuyuya düştüğü anlaşılan yavru kedi için fakültedeki görevliler yetkilileri aradı. Olay yerine gelerek hazırlıklarını tamamlayan 5 kişilik arama kurtarma teknisyeninden oluşan AFAD ekibi koordineli bir çalışma sonucu yavru kediyi düştüğü kuyudan çıkardı. Yavru kedinin herhangi bir şekilde yaralanmadığı anlaşılınca tekrar bahçeye bırakılırken, kuyunun üzerine örtülerek tedbir alındı.

(İHA)