Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Mersin’de 3 gündür kayıp olan ’Çopur’ isimli köpek, kuyuda bulundu. Demirlerin de bulunduğu kuyuda şans eseri yara almadan itfaiye tarafından kurtarılan köpek, sahibine teslim edildi.

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Bekirde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce kaybolan Çopur isimli köpeği, sahibi bölgede arayarak bulmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Bölgede bulunan bir kuyudan köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, 3 gündür kuyuda yaşam mücadelesi veren köpeği başarılı bir operasyonla kurtardı. Düştüğü kuyuda demirlerin de olmasına rağmen şans eseri yara almayan köpek, sahibine teslim edildi.

Öte yandan itfaiye ekibinin köpeği kurtarma anları da kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde köpeğin, ekiplerin geldiğini görünce mutluluktan oyun oynamaya çalıştığı görüldü.

(İHA)