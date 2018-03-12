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Kutsal emanetler yola çıktı

Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları başladı.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:57
Kutsal emanetler yola çıktı

Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları başladı.

Çimenlik Kalesi’nde düzenlenen törende, Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak ve deniz suyu ile Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürülmek üzere Çanakkaleli atletlere teslim edildi. Törene Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, askerler, muharip gaziler ve öğrenciler katıldı. Vali Tavlı, "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü kutlanıyor. Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda, şanlı ecdadımızın manevi huzurunda ortak duyguları paylaşamının onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna ölümü hiç tereddüt etmeden göze alan, bu değerler uğruna şehit olmaya ulaşalabilecek en yüksek mertebe, en kutsal paye bilen şanlı ecdadımız, bize destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır. Çanakkale, Türk’ün vatanseverliğinin, mücadele azminin, kahramanlığın sembolüdür. Çanakkale, bir milletin uyanışıdır. Çanakkale, ölümsüz kahramanların vatanıdır. Şehitler diyarıdır" dedi.

HALK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Konuşmaların ardından halk yürüyüşü yapıldı. Törene katılanlar, mehter eşliğinde Çanakkale Valiliği önüne kadar yürüdü. Burada ise, Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak ve deniz suyu ile Türk bayrağından oluşan emanetler, geçen yıl Ankara’ya giden atletler Ezgi Arındı ve Emre Derya tarafından Vali Orhan Tavlı’ya teslim edildi. Vali Orhan Tavlı teslim aldığı kutsal emanetleri bu yıl Ankara’ya götürecek olan atletler Nihan Akaman ve Aşkın Sadi Aşkın’a verdi.

Ardından atletler yola çıktı. Kutsal emanetler sırayla Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara il sınırlarından geçirilecek. Her ilin atletlerince taşınacak olan kutsal emanetler, atletler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edilecek.

(Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce/İHA)
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