Korkutan manzara: Yüzlercesi kıyıya vurdu

Karabük’ten geçen Araç Çayı’nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Karabük’ten geçen Araç Çayı’nda vatandaşların onlarca balığın karaya vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede, onlarca balığın ölü olarak karaya vurduğu tespit edildi. Çayda irili ufaklı yüzlerce balık karaya vururken, vatandaşların ihbarı üzerinde İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak, sudan ve ölü balıklardan numune aldı. Safranbolu ilçesine bağlı Botanbükü köyü mevkiinde KYK’da kalan öğrenciler çayda yoğun bir pis kokunun yer aldığını kendilerinin bile kokuya dayamadığını ve bunun ardından Araç çayında irili ufaklı onlarca balıkların ölü olarak karaya vurduğunu söylediler.

Öte yandan balıkların karaya vurduğunu gören öğrenciler ve güvenlik görevlileri buldukları kovaya koydukları balıkları yaşatmaya çalıştılar. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, yaşanan olay üzerinden İHA muhabirine yaptığı açıklamada balıkların ölümlerine, suyun debisinin aşırı yağıştan dolayı aniden yükselmesi neticesinde çamurdan dolayı sudaki oksijen değerinin düşmesi neticesinde meydana geldiğini ifade etti.

(Yasin Erdem - Rıdvan Bostancı /İHA)