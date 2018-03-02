Köpeğin havlamasını bahane edip öldürmekle tehdit ettiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ’Dost’ isimli köpeğin havlamasını öne süren bazı site sakinleri, köpeğin siteden atılmasını istedi. Köpeğe sahip çıkan site yöneticisi ise köpeği öldürmekle tehdit eden 1 kişi hakkında jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Mumcular Mahallesi Gölpark Sitesi’nde ’Dost’ isimli köpeği ile yaşayan Volkan Taflan, köpeğini öldürmekle tehdit eden 1 kişi hakkında jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Sitenin ortak kullanım alanında yaşayan mikroçipli, kimlik kartlı köpek için site yönetimi sitenin bahçesinde yaşaması için karar aldı. Sitenin ortak kullanım alanında gündüzleri kulübesinde bağlı olarak yaşayan ve akşamları hırsızlığa ve başka köpeklerin siteye girmemesi için serbest bırakılan Dost’un havlamasını gerekçe gösteren 1 kişi, köpeğin siteden atılmasını istedi. Köpeğin sahibi Taflan’ı ’köpeğin havlamaya devam ederse köpeği öldürürüz’ diyerek tehdit eden 1 site sakini köpeğin atılmasını istedi. 24 daireden oluşan ve sitenin maskotu haline gelen köpek için Taflan seferber oldu. Köpeğin bulunduğu kulübeye güvenlik kamerası koyacağını söyleyen Taflan, köpeğin ölüm tehdidi aldığı için çit ile çevireceğini açıkladı. 2 gündür köpeğine bir şey olmaması için evinde köpeğe bakan Taflan bu durumu hem jandarmaya hem de BİMER’e şikayet etti.

Taflan, köpeğinin hukuki olarak sitede yaşamasının bir sakıncası olmadığını belirterek, “Benim evimde 5 kedi 1 köpek var, hepsi çok zararsız. Hatta Dost isimli köpeğim eğitimli, mikroçipli, kimlik kartlı bir köpek. Çok uysal ve siteye sahip çıkan bir köpek. Bazı site sakinleri köpeğin doğasında olan havlama sesinden rahatsız olduklarını söyleyerek köpeğimi siteden attırmaya çalışıyorlar. Hatta köpeğin bir daha havlaması halinde öldüreceklerini söylediler. Ben de köpeğime zarar gelmesin diye önce jandarmaya daha sonra da BİMER’e şikayet ettim. Köpeğim için şimdi sitenin içerisine güvenlik kamerası kurduruyorum. Yaşadığı bölümü çit ile çevirip önlem alacağım. Site yönetimi ’Dost sitenin ortak köpeğidir’ kararı aldı. Hukuksal olarak hiçbir şekilde siteden atılması mümkün değil. Ama köpeğimin öldürülmesinden korkuyorum. Konuyla ilgili hayvanseverlerden ve derneklerden de destek bekliyorum. Sitede yaşayan bir grup kendi aralarında imza toplayıp Dost isimli köpeğimin sitenin dışına çıkarılması için sürekli Haziran 2017’den beri uğraşıyorlar. Evi yeni almama ve kredisini ödememe rağmen kendi evimde, sitede huzurla oturamıyorum. Ayrıca resmi yerlerde de kaydı var köpeğimin. Ben üzerime düşeni fazlasıyla yapıyorum. Akşamları beraber geziyoruz. Tasmasız, akıllı, eğitimli bir köpek. Sırf komşulara iyi niyetimi göstermek, saygı duyduğum için yalnız, başıboş pek bırakmıyorum. Ama köpek bu havlayacak tabii ki ağzını bantlayamayız ki. O zaman ben de site etrafında dışarıda havlayan köpekten, öten horozdan mı şikayetçi olayım. Hukuki yollara başvuruyorum. Sitede imza kampanyası başlatmışlar. Toplam sayı zaten yaşayan 12 daire var gerisi boş. ’Bugün özgür bıraktım, yarın tekrar havlar ise bu sefer de ruhunu özgür bıraktırırım’ şeklinde 2 kez telefonda tehdit eden görüşme var. Huzursuzum, güvenliğimizin sağlanmasını kaymakamımızdan, belediyemizden ivedilikle rica ediyorum” dedi.

(Eren Ayhan/İHA)