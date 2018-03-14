Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117593
ALTIN
165.270
DOLAR
3.8778
STERLİN
5.4174
EURO
4.7958
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

14 Mart 2018 Çarşamba 17:37
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK’lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı. Şehit olan askerlerden Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık için Konya’nın Akşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 28 yaşındaki şehidin cenazesi, önce helallik alınmak üzere babaevine götürüldü. Şehit daha sonra Nasreddin Hoca Meydanı’na getirildi. Burada şehidin babası Bahattin, annesi Gülay ve kardeşleri Tülay, Tuğba ve Gamze Ufacık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliği’ne defnedildi.

Cenazeye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, askeri ve mülki erkan ile şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Cemal Filiz/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenaze töreninde gelen telefonla şok oldular
Cenaze töreninde gelen telefonla şok oldular
Başkan Kocaoğlu: "Fiyatları düşürmeceğiz"
Başkan Kocaoğlu: "Fiyatları düşürmeceğiz"
Tabelaları söküldü
Tabelaları söküldü
Alanya şehidini uğurladı
Alanya şehidini uğurladı
Aras Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar
Aras Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar
Ponzi Arzu’dan 15 sayfalık itiraf
Ponzi Arzu’dan 15 sayfalık itiraf
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim