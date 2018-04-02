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Konya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyü mevkisinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut, Konya’nın Ereğli ilçesinde dualarla defnedildi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:25
Konya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyü mevkisinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut, Konya’nın Ereğli ilçesinde dualarla defnedildi.

Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Emre Dut (25), tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut’un cenazesi askeri uçakla dün Konya’ya getirildikten sonra ailesinin ikamet ettiği Ereğli ilçesine götürüldü. Karapınar ilçe nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi, babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Ulu Cami avlusuna getirildi. Cenazeye katılan şehidin kız kardeşi Arzu Dut, sözleşmeli er olan ve Afrin operasyonunda görev yapan kardeşi Akif Dut, babası Mustafa ve annesi Muhsine Dut da Türk bayrağına sarılı tabutu ve şehidin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Şehit Emre Dut, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığındaki şehitliğe dualarla defnedildi.

Cenazeye, şehidin ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(Özcan Saraç/İHA)
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