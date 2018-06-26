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Komutan, şehidin babasının gözyaşını sildi

Bitlis’te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in cenaze töreninde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, aşırı sıcaktan terleyen ve gözyaşı döken şehit babasının terini ve gözyaşlarını silerek onu teselli etmeye çalıştı.

26 Haziran 2018 Salı 15:12
Komutan, şehidin babasının gözyaşını sildi

Bitlis’te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in cenaze töreninde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, aşırı sıcaktan terleyen ve gözyaşı döken şehit babasının terini ve gözyaşlarını silerek onu teselli etmeye çalıştı.

Bitlis’in Çeltik köyü kırsalında icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek (22) son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet ve Hanım Canördek çiftinin 7 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in şehit haberi önceki akşam ailesine jandarma görevlileri tarafından verildi. Adıyaman merkez Kayaönü köyü Afet Evler mevkiinde şehidin baba ocağının bulunduğu sokakta binalara Türk bayrakları asıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in şehit olduğu gün memleketi Adıyaman’a izne geleceği, operasyondan dolayı gelemediği ve girdiği çatışmada şehit düştüğü öğrenildi.

Askeri uçak ile Adıyaman’a getirilen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in cenazesi morgdan alınarak son kez baba ocağına götürüldü. Bir yıl önce göreve başlayan ve beraber olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in cenazesi uzun bir araç konvoyu ile Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine dev Türk bayrakları ile katılan Adıyamanlılar sloganlar atarak tekbirler getirdi. Cenaze töreninde şehit babasının koluna giren İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, aşırı sıcak nedeniyle terleyen ve gözyaşına hakim olamayan şehit babası Mehmet Canördek’in gözyaşını ve terini sildi.

Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

;(Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir /İHA)
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