Kısıklı’daki sevinç gösterisi havadan görüntülendi

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun olduğu Kısıklı’ya akın etti. Meydanda toplanan coşkulu kalabalık, havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin açıklanmasıyla vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun olduğu Üsküdar Kısıklı’ya akın etti. Meydanda toplanan coşkulu kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tezahüratlarda bulundu. Kısıklı meydanındaki kalabalığın sevinç coşkusu ise havadan görüntülendi.

(Mustafa Biçer /İHA)