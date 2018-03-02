“Kedi Feyyaz”ın derbi heyecanı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan çekişmeli maçı televizyondan takip eden “Feyyaz” isimli kedi derbinin heyecanına patileriyle dahil oldu.
3 kırmızı kart ve 8 sarı kartın gösterildiği 2-2- biten Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının son dakikalarını televizyondan izleyen siyah-beyaz renkli kedi, futbolcuların birbirleri arasındaki mücadelelerine kapılıp patileriyle defalarca ekranı tırmaladı.
“Feyyaz” adlı kedinin bu görüntüleri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.(Murat Çelik/İHA)