Kazandığı çay paralarını TSK’ya bağışladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde çay ocağı işleten Abdulllah Gemici, 1 günlük hasılatını Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağışladı.

Lapseki ilçesinde çay ocağı işleten Abdulllah Gemici (28) tüm gün boyunca kazandığı hasılatı Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hibe etti. Gemici Kardeşler kıraathanesini çalıştıran Abdullah Gemici, " Elde ettiğimiz hasılatı Mehmetçik Vakfına göndermek için böyle bir uygulama yaptık. Destek olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk işim topladığım tüm hasılatı Mehmetçik Vakfına göndermek olacaktır" dedi.

Vatandaşlar yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

(Mustafa Uçmaz/İHA)