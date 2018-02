Karamel artık zıplayıp koşamayacak

Batman’da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralan "Karamel" isimli sincap, tüm müdahalelere rağmen sağlığına kavuşamadı. Karamel’in kolları kesilecek ve artık zıplayıp koşamayacak.

Batman’da yaşayan Rüzgar Algan, ormanda gezdiği sırada Avcıların yabani hayvan avlamak için yerleştirdiği kapana sıkışmış bir tane sincap gördü. Kapandan sincabı kurtaran Algan, veterinere götürerek tedavi ettirmek istedi. Ancak veterinerde sincabın durumunun ağır olduğunu ve tedavisinin Batman’da yapılamayacağını öğrendi. Bunun üzerine Algan İstanbul’da tedavi ettirmenin yollarını araştırmaya başladı. Sincabı ile birlikte yaşayan ve evini ona uygun bir şekilde tasarlayıp videolar paylaşan Tayfun Demir’i sosyal medyadan buldu. Sincaplara özel bir ilgisi olan Demir, Karamel’in durumuna üzüldü ve yardım edebileceğini söyledi. Bunun üzerine Batmanlı genç, “Karamel” ismini verdiği sincap ile birlikte İstanbul’a geldi.

ARTIK DİĞER SİNCAPLAR GİBİ ZIPLAYIP KOŞAMAYACAK

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne getirilen sincabın röntgeni çekildi. Çekilen röntgen filminde kollarının kırık olduğu anlaşıldı. ‘Karamel’in kollarına 6 saat süren ameliyat sonunda platin pil takıldı. Kolları sargıya alınan sincabı sahiplenerek ona elleriyle yemek ve su vermeye başladı. Ancak Karamel isimli sincap yapılan tüm müdahalelere rağmen sağlığına kavuşamadı ve önümüzdeki hafta yapılacak olan yeni bir ameliyat ile kolları kesilecek.

” KÜÇÜCÜK KUTUDA YAŞAMA SAVAŞI VERİYOR”

Sincapların avlanmasının yasak olduğunu söyleyen Bilgisayar Mühendisi olan Tayfun Demir, ”Karamel birilerinin ormana kurduğu kapan yüzünden diğer sincaplar gibi daldan dala atlamak yerine maalesef küçücük kutuda yaşama savaşı veriyor. Maalesef ülkemizde yıllardan beri sincaplar yasak olmasına rağmen ormanlarda toplanıp satılmakta gerek yakalanırken, gerekse satılmayı beklerken, istiflendikleri yerde, gerekse de onlar için uygun olmayan ev ortamların da hayatlarını kaybediyorlar” diye konuştu.

Yaralı sincabın kendisine nasıl ulaştığını anlatan Demir, "Batman’da kurulan kapana yakalanmış. Orada ki genç bir arkadaşımız onu orada görüp veterinere götürmüş. Veteriner arkadaşımızda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra daha önce yaralı olarak bulduğum ve bu konu da insanları bilinçlendirmek adına videolarını paylaştığım Sincap Alf’den bana ulaştı. Sağ olsun yine bu arkadaşımız duyarsız kalmadı Sincap’la birlikte İstanbul’a geldi” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HER İKİ KOLU DA ALINACAK”

Karamel’in önümüzdeki hafta her iki kolunun da kesileceğini söyleyen Demir, "İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürüp röntgenini çektirdik. Her iki kolunun da omuzlarından kırık olduğunu gördük. Hocalarımız sağ olsun olan üstü bir çaba ile ve dünyada ilk kez 6 saatlik narkoz altında sincabın her iki koluna da platin pil taktılar. Kapan öyle bir etki yapmış ki her iki kolunda nekroz oluştu. Dolayısı ile önümüzdeki hafta her iki kolu da alınacak. Bakın kol diyorum ayak demiyorum diğer hayvanlar gibi çünkü Sincaplar ellerini tıpkı insanlar gibi kullanabilirler. Her parmaklarına ayrı ayrı yön vere bilirler ve bu kız artık bu parmaklarını kullanamayacak, tırmanamayacak, koşamayacak” dedi.

(Zöhre Alagöz/İHA)