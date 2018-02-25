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Karamanlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerce şehit edilen Karamanlı Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü toprağa verildi.

25 Şubat 2018 Pazar 17:59
Karamanlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerce şehit edilen Karamanlı Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de düzenlediği operasyonda Yukarı Korkan köyünün güneydoğu yamaçlarındaki kayalık bölgeden terör örgütü mensuplarınca yapılan roketatarlı saldırı sonucu Siirt 3’üncü Komanda Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü (31) şehit oldu. Şehidin naaşı, memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesi Çatalbadem köyündeki babaevine getirildi. Cenaze töreni öncesi helallik alınmasının ardından Kazancı Merkez Camii’ne götürülen şehidin tabutu önündeki fotoğrafını öpen baba Osman Ünlü, “Aslan oğlum, vatan sağolsun” dedi.

Cenaze namazı öncesi Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şehidin babası Osman ve annesi Gülseren Ünlü’ye başsağlığı diledi. İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Muhammed Nuri Ketenci’nin kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Şükrü Ünlü, Çatalbadem köyünde dualar eşliğinde defnedildi. Bekar olan şehidin 8 yıldır piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı ve bir kız kardeşi bulunduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker ile Karaman protokolü, şehidin ailesi, yakınları, bölgedeki belde ve köylerden vatandaşlar katıldı.

(Mehmet Dağlı/İHA)
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