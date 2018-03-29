Karadeniz yaylalarında bahar güzelliği

İlkbaharın gelmesiyle birlikte Karadeniz yaylalarında açan çiçekler, doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Ordu’nun en gözde yaylalarından Çambaşı Yaylası’nda bahar kendisini hissettirdikçe, insanın ruhunu rahatlatan manzaralar ortaya çıktı. Kabadüz ilçesinde etrafı ladin ormanıyla çevrili Karaarslan Obası’nda açan beyaz ve sarı renkli çiçekler, obaya gelenleri adeta mest ediyor. Elektriğin olmadığı, evlerin ise ahşaptan yapılı olduğu obada, rengârenk çiçekler kartpostallık görüntüler sunuyor.

Karaarslan Obası’na hayran kaldığını anlatan Cengiz Keskin, “Buraya ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Baharın gelişini, doğanın güzelliğini burada doyasıya görebiliyorsunuz” dedi.

(Mustafa Bıyık/İHA)