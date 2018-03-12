Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118454
ALTIN
162.367
DOLAR
3.8371
STERLİN
5.3079
EURO
4.7167
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kar eridi, FETÖ kitapları ortaya çıktı

Kars’ta karlar eriyince Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ortaya çıktı.

12 Mart 2018 Pazartesi 13:21
Kar eridi, FETÖ kitapları ortaya çıktı

Kars’ta karlar eriyince Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ortaya çıktı.

Kars’ta havaların sıcak gitmesiyle birlikte kar eriyince Kars Çayı kenarına atılmış FETÖ’nün kitapları kar altından çıkmaya başladı. Dereiçi Mevki’de Kars Çayı kenarında çok sayıda kitap gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars Çayı kenarında iki ayrı nokta çok sayıda kitap olduğunu tespit etti. Kitapları tek tek inceleyen polis, bazı kitapların üzerinde isim soyisim ve adrese rastladı. Bunun üzerine polisler tarafından toplanan kitaplar bir çuvala konularak, polis aracına götürüldü.

Türkiye’de yasaklanmış yayınlar arasında yer alan kitapların kim veya kimler tarafından atıldığı araştırılırken, polis aracına konulan kitaplar Kars İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan Kars Çayı kenarına atılmış ve çoğunluğu kar altından kaldığından dolayı ıslanmış olan kitapların inceleneceği öğrenildi.

(Işık Çapanoğlu/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazarcılardan pazaryeri eylemi
Pazarcılardan pazaryeri eylemi
Başkan Kocadon hıçkıra hıçkıra ağladı
Başkan Kocadon hıçkıra hıçkıra ağladı
2 köy daha temizlendi
2 köy daha temizlendi
PKK-PYD’nin sivillere zulmü itiraflara yansıdı
PKK-PYD’nin sivillere zulmü itiraflara yansıdı
İtfaiye aracı gelin arabası oldu
İtfaiye aracı gelin arabası oldu
Kutsal emanetler yola çıktı
Kutsal emanetler yola çıktı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim