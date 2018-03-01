Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117148
ALTIN
161.154
DOLAR
3.8049
STERLİN
5.2322
EURO
4.6665
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kan ve tipi yolda bıraktı

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum’un çevre illerle olan karayolu bağlantısı kesildi. Araçlar yollarda mahsur kaldı.

01 Mart 2018 Perşembe 19:55
Kan ve tipi yolda bıraktı

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum’un çevre illerle olan karayolu bağlantısı kesildi. Araçlar yollarda mahsur kaldı.

Erzurum’da kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı. Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışma başlatırken, sürücüler trafik ekipleri tarafından benzin istasyonu ve dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Erzurum-Nenehatun rampalarında ise çok sayıda ağır tonajlı araç mahsur kaldı. Buzlanan yol ve şiddetli tipinin hakim olduğu mevkide araç kuyruğu oluştu. Tır sürücüleri, Erzurum’da kara kışın oldukça şiddetli olduğunu ifade ederek, açılmasıyla yola devam edebileceklerini söylediler.

(Ahmet Akbuğa /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
600 yıllık hanın yolunu tel örgüyle kapattı
600 yıllık hanın yolunu tel örgüyle kapattı
THY’nin İngiltere uçuşlarına kar engeli
THY’nin İngiltere uçuşlarına kar engeli
Şeker fabrikasının özelleştirilmesine karşı nakliyecilerden konvoy eylemi
Şeker fabrikasının özelleştirilmesine karşı nakliyecilerden konvoy eylemi
Raco dağının etekleri ateş altında
Raco dağının etekleri ateş altında
Sultanbekov Türkiye için yazdığı şarkıyı ilk kez okudu
Sultanbekov Türkiye için yazdığı şarkıyı ilk kez okudu
Ispartalı belediye başkanı videosuyla fenomen oldu, paylaşımlara inanamadı
Ispartalı belediye başkanı videosuyla fenomen oldu, paylaşımlara inanamadı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim