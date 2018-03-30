Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Gazze’de bugün barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik İsrail’in saldırısını kınıyoruz. Filistin halkına sistematik şiddet sona ermeli. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi kabul edilemez.”(İHA)
Kalın’dan İsrail’e sert tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Gazze’de bugün barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik İsrail’in saldırısını kınıyoruz. Filistin halkına sistematik şiddet sona ermeli. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi kabul edilemez.”
30 Mart 2018 Cuma 21:55